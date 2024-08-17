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В Польше поезд столкнулся с животным, задерживается рейс во Львов

09:42, 17 августа 2024
Задержка поезда Рава-Русская - Львов из-за аварии польского рейса из Варшавы.
В Польше поезд столкнулся с животным, задерживается рейс во Львов
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Украинский поезд, следующий из Рава-Русской во Львов и Коломыю, задержится из-за аварии, которая произошла с поездом SKPL 768Л Варшава-Рава-Русская на территории Польши. Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», польский рейс столкнулся с диким животным, в результате чего его прибытие задерживается на 4 часа. К счастью, пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет.

Из-за этого задерживается украинский рейс из Рава-Русской, который будет ждать пассажиров из Польши. Также будет смещено отправление обратного утреннего рейса 767Л из Рава-Русской в Варшаву. Точное время отправления будут объявлять на вокзалах, поэтому пассажиров просят внимательно слушать сообщения.

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