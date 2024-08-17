В Польше поезд столкнулся с животным, задерживается рейс во Львов

Задержка поезда Рава-Русская - Львов из-за аварии польского рейса из Варшавы.

Украинский поезд, следующий из Рава-Русской во Львов и Коломыю, задержится из-за аварии, которая произошла с поездом SKPL 768Л Варшава-Рава-Русская на территории Польши. Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», польский рейс столкнулся с диким животным, в результате чего его прибытие задерживается на 4 часа. К счастью, пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет.

Из-за этого задерживается украинский рейс из Рава-Русской, который будет ждать пассажиров из Польши. Также будет смещено отправление обратного утреннего рейса 767Л из Рава-Русской в Варшаву. Точное время отправления будут объявлять на вокзалах, поэтому пассажиров просят внимательно слушать сообщения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.