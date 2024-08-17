В monobank сообщили о трехчасовой DDOS-атаке

За три часа атаки поступило около миллиарда запросов от пользователей.

Источник фото: dev.ua

Вечером 16 августа на monobank была осуществлена крупная DDOS-атака, которая длилась по меньшей мере три часа. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

«Сообщение от нашего СТО: «Коллеги добрый вечер. Идет DDOS-атака. Отбиваем, попивая кофе с пончиками (здесь можно добавить рекламу Экспирензы). Уже имеем около МЛРД запросов на услуги monobank за 3 часа. Держим ситуацию под контролем», - отметил Гороховский.

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