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Декоммунизация продолжается: в Курской области исчез памятник Ленину

09:24, 17 августа 2024
В Судже возле городской администрации исчез памятник Ленину.
Декоммунизация продолжается: в Курской области исчез памятник Ленину
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В городе Суджа Курской области на центральной площади, возле здания городской администрации, исчез памятник Владимиру Ленину. Как сообщает hromadske со ссылкой на российские СМИ, монумент кровавому революционеру больше не стоит на своем привычном месте.

Российские источники предположили, что снос памятника мог быть делом рук украинских войск.

Украинские СМИ сообщали, что Министерство культуры и информационной политики Украины отреагировало на это событие, отметив: «Процесс декоммунизации продолжается. В Судже также». Однако пока это сообщение отсутствует на официальных платформах ведомства.

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