У Суджі біля міської адміністрації зник пам’ятник Леніну.

У місті Суджа Курської області на центральній площі, біля будівлі міської адміністрації, зник пам'ятник Володимиру Леніну. Як повідомляє hromadske з посиланням на російські ЗМІ, монумент кривавому революціонеру більше не стоїть на своєму звичному місці.

Російські джерела припустили, що знесення пам'ятника могло бути справою рук українських військ.

Українські ЗМІ повідомляли, що Міністерство культури та інформаційної політики України відреагувало на цю подію, зазначивши: «Процес декомунізації триває. В Суджі також». Однак наразі цей допис відсутній на офіційних платформах відомства.

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