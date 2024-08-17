17 серпня: яке сьогодні свято та головні події дня

17 серпня відзначаються Всесвітній день безпритульних тварин та Міжнародний день чорного кота.

Джерело фото: volynnews

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17 серпня відзначаються одразу кілька цікавих свят та подій. Серед них:

Всесвітній день медоносних бджіл, присвячений важливій ролі цих комах у збереженні біорізноманіття.

День ресторану в серпні – подія, що дає змогу людям відкривати власні тимчасові ресторани.

Міжнародний день геокешингу – свято для любителів цього захоплюючого хобі.

Всесвітній день безпритульних тварин, що привертає увагу до проблем тварин, які залишилися без домівок.

День картоплі – свято для поціновувачів цього універсального овоча.

День магазинів секонд-хенд – день, що відзначає важливість відповідального споживання.

Міжнародний день чорного кота, який допомагає позбавлятися стереотипів та забобонів щодо цих тварин.

У різних країнах також відзначають:

Габон – День Незалежності

Індонезія – День Проголошення Незалежності

Аргентина – День пам’яті генерала Сан-Мартіна

Колумбія – День інженера

Болівія – День прапора

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Мирона, який загинув у 250 році за часів імператора Декія. Він відомий своєю лагідністю, милосердям і мужністю в захисті вірян.

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