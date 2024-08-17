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17 серпня: яке сьогодні свято та головні події дня

08:48, 17 серпня 2024
17 серпня відзначаються Всесвітній день безпритульних тварин та Міжнародний день чорного кота.
17 серпня: яке сьогодні свято та головні події дня
Джерело фото: volynnews
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17 серпня відзначаються одразу кілька цікавих свят та подій. Серед них:

  • Всесвітній день медоносних бджіл, присвячений важливій ролі цих комах у збереженні біорізноманіття.
  • День ресторану в серпні – подія, що дає змогу людям відкривати власні тимчасові ресторани.
  • Міжнародний день геокешингу – свято для любителів цього захоплюючого хобі.
  • Всесвітній день безпритульних тварин, що привертає увагу до проблем тварин, які залишилися без домівок.
  • День картоплі – свято для поціновувачів цього універсального овоча.
  • День магазинів секонд-хенд – день, що відзначає важливість відповідального споживання.
  • Міжнародний день чорного кота, який допомагає позбавлятися стереотипів та забобонів щодо цих тварин.

У різних країнах також відзначають:

  • Габон – День Незалежності
  • Індонезія – День Проголошення Незалежності
  • Аргентина – День пам’яті генерала Сан-Мартіна
  • Колумбія – День інженера
  • Болівія – День прапора

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Мирона, який загинув у 250 році за часів імператора Декія. Він відомий своєю лагідністю, милосердям і мужністю в захисті вірян.

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