17 серпня: яке сьогодні свято та головні події дня

08:48, 17 серпня 2024
17 серпня відзначаються Всесвітній день безпритульних тварин та Міжнародний день чорного кота.
Джерело фото: volynnews
17 серпня відзначаються одразу кілька цікавих свят та подій. Серед них:
- Всесвітній день медоносних бджіл, присвячений важливій ролі цих комах у збереженні біорізноманіття.
- День ресторану в серпні – подія, що дає змогу людям відкривати власні тимчасові ресторани.
- Міжнародний день геокешингу – свято для любителів цього захоплюючого хобі.
- Всесвітній день безпритульних тварин, що привертає увагу до проблем тварин, які залишилися без домівок.
- День картоплі – свято для поціновувачів цього універсального овоча.
- День магазинів секонд-хенд – день, що відзначає важливість відповідального споживання.
- Міжнародний день чорного кота, який допомагає позбавлятися стереотипів та забобонів щодо цих тварин.
У різних країнах також відзначають:
- Габон – День Незалежності
- Індонезія – День Проголошення Незалежності
- Аргентина – День пам’яті генерала Сан-Мартіна
- Колумбія – День інженера
- Болівія – День прапора
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Мирона, який загинув у 250 році за часів імператора Декія. Він відомий своєю лагідністю, милосердям і мужністю в захисті вірян.
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