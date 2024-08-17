17 августа: какой сегодня праздник и главные события дня

08:48, 17 августа 2024
17 августа отмечаются Всемирный день бездомных животных и Международный день черного кота.
Источник фото: volynnews
17 августа отмечаются сразу несколько интересных праздников и событий. Среди них:
- Всемирный день медоносных пчел, посвященный важной роли этих насекомых в сохранении биоразнообразия.
- День ресторана в августе - событие, позволяющее людям открывать собственные временные рестораны.
- Международный день геокешинга - праздник для любителей этого увлекательного хобби.
- Всемирный день бездомных животных, привлекающий внимание к проблемам животных, оставшихся без дома.
- День картофеля - праздник для ценителей этого универсального овоща.
- День магазинов секонд-хенд - день, отмечающий важность ответственного потребления.
- Международный день черного кота, который помогает избавляться от стереотипов и предрассудков относительно этих животных.
В разных странах также отмечают:
- Габон - День Независимости
- Индонезия - День провозглашения Независимости
- Аргентина - День памяти генерала Сан-Мартина
- Колумбия - День инженера
- Боливия - День флага
Православная церковь сегодня чтит память святого мученика Мирона, который погиб в 250 году во времена императора Декия. Он известен своей кротостью, милосердием и мужеством в защите верующих.
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