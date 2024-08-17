17 августа: какой сегодня праздник и главные события дня

17 августа отмечаются Всемирный день бездомных животных и Международный день черного кота.

Источник фото: volynnews

17 августа отмечаются сразу несколько интересных праздников и событий. Среди них:

Всемирный день медоносных пчел, посвященный важной роли этих насекомых в сохранении биоразнообразия.

День ресторана в августе - событие, позволяющее людям открывать собственные временные рестораны.

Международный день геокешинга - праздник для любителей этого увлекательного хобби.

Всемирный день бездомных животных, привлекающий внимание к проблемам животных, оставшихся без дома.

День картофеля - праздник для ценителей этого универсального овоща.

День магазинов секонд-хенд - день, отмечающий важность ответственного потребления.

Международный день черного кота, который помогает избавляться от стереотипов и предрассудков относительно этих животных.

В разных странах также отмечают:

Габон - День Независимости

Индонезия - День провозглашения Независимости

Аргентина - День памяти генерала Сан-Мартина

Колумбия - День инженера

Боливия - День флага

Православная церковь сегодня чтит память святого мученика Мирона, который погиб в 250 году во времена императора Декия. Он известен своей кротостью, милосердием и мужеством в защите верующих.

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