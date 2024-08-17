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Верховный суд Дании пересмотрит дело о сожжении чучела премьера Фредериксен

08:30, 17 августа 2024
Апелляционный совет Дании согласился рассмотреть приговор мужчинам, осужденных за угрозы премьеру Фредериксен.
Верховный суд Дании пересмотрит дело о сожжении чучела премьера Фредериксен
Источник фото: Ritzau Scanpix
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Верховный суд Дании согласился пересмотреть апелляционную жалобу трех мужчин, которых в марте приговорили к короткому тюремному заключению за сожжение чучела премьер-министра Метте Фредериксен. Об этом говорится в заявлении суда.

Инцидент произошел еще в январе 2021 года во время антиправительственной акции в Копенгагене. Протестующие повесили на уличный фонарь чучело с наклеенным на голову фото Фредериксен и табличкой на шее со словами «Ее надо убить». После этого трем мужчинам предъявили обвинения в угрозах премьер-министру.

Сначала Окружной суд Копенгагена оправдал подозреваемых, однако в марте 2024 года Высший суд отменил этот приговор и приговорил мужчин к 40 дням заключения. Суд установил, что действия подсудимых были публичной угрозой насилия в отношении главы правительства.

Однако 15 августа Апелляционный совет Верховного суда Дании решил, что дело может быть обжаловано. Дата рассмотрения апелляции пока не определена.

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