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Верховний суд Данії перегляне справу щодо спалення опудала прем'єрки Фредеріксен

08:30, 17 серпня 2024
Апеляційна рада Данії погодилася розглянути вирок чоловікам, засуджених за погрози прем'єрці Фредеріксен.
Верховний суд Данії перегляне справу щодо спалення опудала прем'єрки Фредеріксен
Джерело фото: Ritzau Scanpix
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Верховний суд Данії погодився переглянути апеляційну скаргу трьох чоловіків, яких у березні засудили до короткого тюремного ув'язнення за спалення опудала прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен. Про це йдеться у заяві суду.

Інцидент стався ще у січні 2021 року під час антиурядової акції в Копенгагені. Протестувальники повісили на вуличний ліхтар опудало з наклеєним на голову фото Фредеріксен та табличкою на шиї зі словами "Її треба вбити". Після цього трьом чоловікам висунули обвинувачення в погрозах прем'єр-міністерці.

Спочатку Окружний суд Копенгагена виправдав підозрюваних, проте у березні 2024 року Вищий суд скасував цей вирок і засудив чоловіків до 40 днів ув'язнення. Суд встановив, що дії підсудних були публічною загрозою насильства щодо глави уряду.

Однак 15 серпня Апеляційна рада Верховного суду Данії вирішила, що справа може бути оскаржена. Дата розгляду апеляції поки що не визначена.

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