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Суд повернув комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської Лаври у власність держави

08:12, 17 серпня 2024
Суд зауважив, що жодними повноваженнями з приводу розпорядження культовими будівлями чи майном органи місцевого самоврядування не наділені.
Суд повернув комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської Лаври у власність держави
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На Тернопільщині суд повернув комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської Лаври у власність держави. 

Тернопільська обласна військова (державна) адміністрація звернулась до Господарського суду Тернопільської області з позовом до органу місцевого самоврядування про скасування рішення, скасування свідоцтва про право власності та скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що відповідач, прийнявши рішення про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря, на підставі якого в подальшому було видано свідоцтво про право власності та проведено державну реєстрацію речових прав, порушив права та законні інтереси держави в особі позивача.

Зі змісту рішення суд встановив, що обласною військовою (державною) адміністрацією, як власником майна, не передавалось у власність монастиря спірне майно та така передача не погоджувалась, а тому оспорюване рішення порушує інтереси держави як власника. При цьому суд зауважив, що жодними повноваженнями з приводу розпорядження культовими будівлями чи майном органи місцевого самоврядування не наділені.

Відтак, суд визнав незаконним та скасував рішення органу місцевого самоврядування про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря та скасував як державну реєстрацію цих прав, так і свідоцтво, видане на їх підтвердження.

Рішення Господарського суду Тернопільської області від 14.08.2024 у справі № 921/788/23.

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