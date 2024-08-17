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Суд вернул комплекс построек Свято-Духовского монастыря Свято-Успенской Почаевской Лавры в собственность государства

08:12, 17 августа 2024
Суд отметил, что никакими полномочиями по распоряжению культовыми зданиями или имуществом органы местного самоуправления не наделены.
Суд вернул комплекс построек Свято-Духовского монастыря Свято-Успенской Почаевской Лавры в собственность государства
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В Тернопольской области суд вернул комплекс зданий Свято-Духовского монастыря Свято-Успенской Почаевской Лавры в собственность государства.

Тернопольская областная военная (государственная) администрация обратилась в Хозяйственный суд Тернопольской области с иском в орган местного самоуправления об отмене решения, отмене свидетельства о праве собственности и отмене государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Исковые требования обосновано тем, что ответчик, приняв решение о признании права собственности на комплекс зданий Почаевского Свято-Духовского монастыря, на основании которого в дальнейшем было выдано свидетельство о праве собственности и проведена государственная регистрация прав, нарушил права и законные интересы государства в лице истца .

Из содержания решения суд установил, что областной военной (государственной) администрацией как собственником имущества не передавалось в собственность монастыря спорное имущество и такая передача не соглашалась, а потому оспариваемое решение нарушает интересы государства как собственника. При этом суд отметил, что никакими полномочиями по распоряжению культовыми зданиями или имуществом органы местного самоуправления не наделены.

Суд признал незаконным и отменил решение органа местного самоуправления о признании права собственности на комплекс зданий Почаевского Свято-Духовского монастыря и отменил как государственную регистрацию этих прав, так и свидетельство, выданное в их подтверждение.

Решение Хозяйственного суда Тернопольской области от 14.08.2024 по делу № 921/788/23.

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