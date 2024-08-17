Гоструда объясняет, как осуществляется оплата труда при дистанционной работе

Размеры оплаты труда определяются в письменном трудовом договоре, соблюдение письменной формы которого является обязательным при дистанционной работе.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, как осуществляется оплата труда при дистанционной работе.

Независимо от формы организации труда заработная плата – это вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое владелец или уполномоченный им орган выплачивает работнику за проделанную им работу.

Размеры оплаты труда определяются в письменном трудовом договоре, соблюдение письменной формы которого обязательно при дистанционной работе в соответствии с требованиями статьи 24 КЗоТ Украины.

На момент угрозы распространения эпидемии, пандемии, необходимости самоизоляции работника в случаях, установленных законодательством, и/или в случае возникновения угрозы вооруженной агрессии, чрезвычайной ситуации техногенного, природного или иного характера дистанционная работа может вводиться приказом (распоряжением) владельца или уполномоченного им органа заключения трудового договора о дистанционной работе в письменной форме.

С таким приказом (распоряжением) работник знакомится в течение двух дней со дня его принятия, но до введения дистанционной работы. В таком случае нормы части третьей статьи 32 КЗоТа Украины не применяются.

В таком случае оплата труда производится на условиях, установленных работнику до введения дистанционной работы. О новых или изменении действующих условий оплаты труда в сторону ухудшения собственник или уполномоченный им орган должен уведомить работника не позднее чем за два месяца до их введения или смены.

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