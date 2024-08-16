Украина должна ратифицировать Римский устав, чтобы иметь не только обязательства, но и права, — Комитет по бюджету

Как известно, Президент Владимир Зеленский подал законопроект о ратификации Римского статута и поправок в него. Второй проект предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины на фоне ратификации.
Согласно проекту закона Украина ратифицирует Римский статут, но в течение семи лет после ратификации не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении украинцев о совершении преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского устава.
Первый заместитель Председателя Комитета по бюджету Иван Крулько пояснил, что Украина должна ратифицировать Римский устав, чтобы иметь не только обязательства, но и права.
По его словам, Украина уже выполнила обязательство по Римскому уставу через четыре постановления, но не получила всех прав, в частности, назначать судей в Международном уголовном суде.
Ратификация Римского устава Верховной Радой Украины необходима для получения всех возможностей, предоставляемых этим документом.
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