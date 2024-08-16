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Украина должна ратифицировать Римский устав, чтобы иметь не только обязательства, но и права, — Комитет по бюджету

20:12, 16 августа 2024
Заместитель главы Комитета по бюджету Иван Крулько отметил, что Украина уже выполнила обязательства по Римскому уставу через четыре постановления, но не получила все права.
Украина должна ратифицировать Римский устав, чтобы иметь не только обязательства, но и права, — Комитет по бюджету
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Как известно, Президент Владимир Зеленский подал законопроект о ратификации Римского статута и поправок в него. Второй проект предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины на фоне ратификации.

Согласно проекту закона Украина ратифицирует Римский статут, но в течение семи лет после ратификации не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении украинцев о совершении преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского устава.

Первый заместитель Председателя Комитета по бюджету Иван Крулько пояснил, что Украина должна ратифицировать Римский устав, чтобы иметь не только обязательства, но и права.

По его словам, Украина уже выполнила обязательство по Римскому уставу через четыре постановления, но не получила всех прав, в частности, назначать судей в Международном уголовном суде.

Ратификация Римского устава Верховной Радой Украины необходима для получения всех возможностей, предоставляемых этим документом.

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