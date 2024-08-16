Україна має ратифікувати Римський статут, щоби мати не лише зобов’язання, а й права, — Комітет з питань бюджету

Як відомо, Президент Володимир Зеленський подав законопроект про ратифікацію Римського статуту та поправок до нього. Другий проект передбачає внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України на тлі ратифікації.
Згідно з проектом закону, Україна ратифікує Римський статут, але протягом семи років після ратифікації не буде визнавати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно українців щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту.
Перший заступник Голови Комітету з питань бюджету Іван Крулько пояснив, що Україна має ратифікувати Римський статут, щоби мати не лише зобов'язання, а й права.
За його словами, Україна вже виконала зобов'язання за Римським статутом через чотири постанови, але не отримала всі права, зокрема, призначати суддів у Міжнародному кримінальному суді.
Ратифікація Римського статуту Верховною Радою України потрібна для отримання всіх можливостей, що надає цей документ.
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