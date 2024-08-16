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Кабмин утвердил создание системы «е-Консул»: подробности

20:08, 16 августа 2024
МИД поручили обеспечить ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационной системы «е-Консул»
Кабмин утвердил создание системы «е-Консул»: подробности
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Кабинет Министров утвердил положение о создании информационно-коммуникационной системы "е-Консул", автоматизирующей консульские услуги.

Таким образом, чиновники внесли изменения в Положение о Министерстве иностранных дел в части дополнения перечня функций МИД положением по осуществлению мер по созданию, обеспечению функционирования и модернизации информационно-коммуникационных систем консульской службы.

МИД должен обеспечить ввод в эксплуатацию системы "е-Консул" в пределах уже предусмотренных расходов госбюджета на соответствующий год. А также на средства международной технической помощи и других источников, не запрещенных законодательством.

Напомним, спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий объяснял, что МИД осуществляет модернизацию информационно-коммуникационной системы консульских услуг для украинцев за рубежом, в ближайшее время планируется приступить к ее закрытому тестированию.

Тихий отметил, что с 2022 года количество украинских граждан за границей значительно увеличилось, но возможности консульской службы «не настолько возросли», поэтому возникают трудности в удовлетворении спроса на их услуги.

Поэтому идея ведомства состоит в том, чтобы через цифровизацию и перевод части услуг в дистанционный формат уменьшить нагрузку на консульства и предоставить гражданам беспрепятственный доступ к ним.

«Сейчас МИД работает над модернизацией информационно-коммуникационной системы консульских услуг и уверенно близится к началу ее закрытого тестирования. Мы ожидаем, что реализация этого проекта позволит существенно повысить доступность и качество сервисов МИД, консульские услуги будут максимально автоматизированы», – рассказал спикер МИД.

Он добавил, что обновленная система МИДа будет глубже интегрирована с реестрами и информационными базами, а в сотрудничестве с Минцифры в ней будет возможность шеринга документов через приложение «Дія».

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