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Кабмін затвердив створення системи «е-Консул»: подробиці

20:08, 16 серпня 2024
МЗС доручили забезпечити введення в експлуатацію інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул».
Кабмін затвердив створення системи «е-Консул»: подробиці
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Кабінет Міністрів затвердив положення про створення інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул», яка автоматизує консульські послуги.

Таким чином урядовці внесли зміни до Положення про Міністерство закордонних справ в частині доповнення переліку функцій МЗС положенням щодо здійснення заходів із створення, забезпечення функціонування та модернізації інформаційно-комунікаційних систем консульської служби.

МЗС має забезпечити введення в експлуатацію системи «е-Консул» у межах уже передбачених видатків держбюджету на відповідний рік. А також коштом міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий пояснював, що МЗС здійснює модернізацію інформаційно-комунікаційної системи консульських послуг для українців за кордоном, найближчим часом планується розпочати її закрите тестування.

Тихий зазначив, що з 2022 року кількість українських громадян за кордоном значно збільшилася, але можливості консульської служби «не настільки зросли», тому виникають труднощі у задоволенні попиту на їхні послуги.

Тож ідея відомства полягає в тому, щоб через цифровізацію і переведення частини послуг в дистанційний формат зменшити навантаження на консульства та надати громадянам безперешкодний доступ до них.

«Зараз МЗС працює над модернізацією інформаційно-комунікаційної системи консульських послуг і впевнено наближається до початку її закритого тестування. Ми очікуємо, що реалізація цього проєкту дасть змогу суттєво підвищити доступність та якість сервісів МЗС, консульські послуги будуть максимально автоматизовані... Запуск цієї оновленої системи вже на початковому етапі дозволить скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80% залежно від типу послуг», - розповів речник МЗС.

Він додав, що оновлена система МЗС буде глибше інтегрована з реєстрами та інформаційними базами, а у співпраці з Мінцифри у ній буде можливість шерингу документів через додаток «Дія».

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