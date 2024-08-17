У monobank повідомили про тригодинну DDOS-атаку

За три години атаки поступило близько мільярда запитів від користувачів.

Джерело фото: dev.ua

Увечері 16 серпня на monobank була здійснена велика DDOS-атаку, яка тривала щонайменше три години. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

«Повідомлення від нашого СТО: «Колеги добрий вечір. Йде DDOS-атака. Відбиваємо, попиваючи каву з пончиками (тут можна додати рекламу Експірензи). Вже маємо близько МЛРД запитів на послуги monobank за 3 години. Тримаємо ситуацію під контролем», – зазначив Гороховський.

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