У Польщі поїзд зіткнувся з твариною, затримується рейс до Львова

Затримка поїзда Рава-Руська – Львів через аварію польського рейсу з Варшави.

Український потяг, що прямує з Рава-Руської до Львова та Коломиї, затримається через аварію, яка сталася з поїздом SKPL 768Л Варшава–Рава-Руська на території Польщі. Як повідомляє пресслужба «Укрзалізниці», польський рейс зіштовхнувся з дикою твариною, внаслідок чого його прибуття затримується на 4 години. На щастя, постраждалих серед пасажирів і поїзної бригади немає.

Через це затримується український рейс з Рава-Руської, який чекатиме на пасажирів із Польщі. Також буде зміщено відправлення зворотного ранкового рейсу 767Л з Рава-Руської до Варшави. Точний час відправлення оголошуватимуть на вокзалах, тому пасажирів просять уважно слухати повідомлення.

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