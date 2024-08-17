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У Польщі поїзд зіткнувся з твариною, затримується рейс до Львова

09:42, 17 серпня 2024
Затримка поїзда Рава-Руська – Львів через аварію польського рейсу з Варшави.
У Польщі поїзд зіткнувся з твариною, затримується рейс до Львова
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Український потяг, що прямує з Рава-Руської до Львова та Коломиї, затримається через аварію, яка сталася з поїздом SKPL 768Л Варшава–Рава-Руська на території Польщі. Як повідомляє пресслужба «Укрзалізниці», польський рейс зіштовхнувся з дикою твариною, внаслідок чого його прибуття затримується на 4 години. На щастя, постраждалих серед пасажирів і поїзної бригади немає.

Через це затримується український рейс з Рава-Руської, який чекатиме на пасажирів із Польщі. Також буде зміщено відправлення зворотного ранкового рейсу 767Л з Рава-Руської до Варшави. Точний час відправлення оголошуватимуть на вокзалах, тому пасажирів просять уважно слухати повідомлення.

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