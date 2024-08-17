У Європі вперше зареєстрований «вірус лінивця», який переноситься комарами

У Європі зареєстрували 19 випадків захворювання вірусом Oropouche.

Вірус Oropouche, який отримав прізвисько «вірус лінивця», вперше був зафіксований в Європі серед мандрівників, що повернулися з Америки. Про це повідомляє Antena 3 CNN.

Згідно з даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), у червні та липні цього року в Європі було зареєстровано 19 випадків захворювання вірусом Oropouche серед туристів з Куби та Бразилії. Вірус передається через укуси мошок і комарів, що схожі на переносників інших тропічних захворювань.

«Прогноз щодо одужання є позитивним, а летальні наслідки надзвичайно рідкісні», — йдеться в оцінці ризику, опублікованій 9 серпня.

Симптоми вірусу Oropouche подібні до симптомів хвороби Зіка і можуть включати раптову лихоманку, болі в м'язах, чутливість до світла, біль в очах, блювоту та висип. У приблизно 4% випадків вірус може вражати нервову систему, спричиняючи запалення навколо або всередині головного і спинного мозку. Тим не менш, більшість інфікованих одужують протягом кількох днів або місяця.

Бразилія нещодавно повідомила про кілька випадків вірусу, які, за підозрою дослідників, могли передаватися від матері до плоду під час вагітності. Ці інфекції можуть бути пов'язані з ускладненнями, такими як втрата вагітності та мікроцефалія. Однак поки що зв'язок між вірусом і негативними наслідками вагітності не підтверджено.

Вірус Oropouche був вперше виявлений у 1955 році в Тринідаді і Тобаго і з того часу викликав епідемії в Південній та Центральній Америці, а також у Карибському басейні. Цього року спалахи були зафіксовані в Бразилії, Болівії, Колумбії, Перу та Кубі.

Пряма передача вірусу від людини до людини не була задокументована; основний шлях передачі — через укуси комарів, зокрема Culicoides paraensis. Кілька видів комарів можуть переносити вірус людям. Центр контролю захворювань США і Панамериканська організація охорони здоров'я продовжують дослідження для визначення потенційних ризиків.

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