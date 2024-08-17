Практика судів
  1. У світі

У Європі вперше зареєстрований «вірус лінивця», який переноситься комарами

10:35, 17 серпня 2024
У Європі зареєстрували 19 випадків захворювання вірусом Oropouche.
У Європі вперше зареєстрований «вірус лінивця», який переноситься комарами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вірус Oropouche, який отримав прізвисько «вірус лінивця», вперше був зафіксований в Європі серед мандрівників, що повернулися з Америки. Про це повідомляє Antena 3 CNN.

Згідно з даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), у червні та липні цього року в Європі було зареєстровано 19 випадків захворювання вірусом Oropouche серед туристів з Куби та Бразилії. Вірус передається через укуси мошок і комарів, що схожі на переносників інших тропічних захворювань.

«Прогноз щодо одужання є позитивним, а летальні наслідки надзвичайно рідкісні», — йдеться в оцінці ризику, опублікованій 9 серпня.

Симптоми вірусу Oropouche подібні до симптомів хвороби Зіка і можуть включати раптову лихоманку, болі в м'язах, чутливість до світла, біль в очах, блювоту та висип. У приблизно 4% випадків вірус може вражати нервову систему, спричиняючи запалення навколо або всередині головного і спинного мозку. Тим не менш, більшість інфікованих одужують протягом кількох днів або місяця.

Бразилія нещодавно повідомила про кілька випадків вірусу, які, за підозрою дослідників, могли передаватися від матері до плоду під час вагітності. Ці інфекції можуть бути пов'язані з ускладненнями, такими як втрата вагітності та мікроцефалія. Однак поки що зв'язок між вірусом і негативними наслідками вагітності не підтверджено.

Вірус Oropouche був вперше виявлений у 1955 році в Тринідаді і Тобаго і з того часу викликав епідемії в Південній та Центральній Америці, а також у Карибському басейні. Цього року спалахи були зафіксовані в Бразилії, Болівії, Колумбії, Перу та Кубі.

Пряма передача вірусу від людини до людини не була задокументована; основний шлях передачі — через укуси комарів, зокрема Culicoides paraensis. Кілька видів комарів можуть переносити вірус людям. Центр контролю захворювань США і Панамериканська організація охорони здоров'я продовжують дослідження для визначення потенційних ризиків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Служби дисциплінарних інспекторів нарешті з’являться приміщення

Але потрібно ще домовитися з Кабінетом міністрів та Міністерством інфраструктури.

Чи вважається особистим поданням заяви про відстрочку направлення її поштою – висновок адміністративного суду

Суд зобов’язав ТЦК розглянути заяву про відстрочку і вказав, що обов`язок «особисто повідомити» не означає «особисто прибути», а також, що має застосовуватися закон, який діяв на час подання заяви.

Вища рада правосуддя затвердила новий штатний розклад: що змінилося

У штаті Вищої ради правосуддя зможуть працювати 343 працівника – Рада правосуддя готується до початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів.

Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів розпочнуться 26 серпня

Першими співбесіди проходитимуть кандидати на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів, а в цілому співбесіди кандидати будуть проходити до вересня.

Кабмін дав право на 100% бронювання інтернет-провайдерам з прибутком більш, ніж 20 млн на місяць, та мобільним операторам

Провайдери, які мають прибуток більше 20 млн грн на місяць та виконали інші умови, зможуть забронювати усіх працівників.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео