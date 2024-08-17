Британські прикордонники оголосили 23-добовий страйк в найбільшому міжнародному аеропорту

Сотні офіцерів Прикордонних сил розпочнуть страйк в аеропорту Хітроу через конфлікт з умовами праці.

Джерело фото: The Guardian

Сотні офіцерів Прикордонних сил Великої Британії запланували страйк в аеропорту Хітроу, який триватиме протягом 23 днів, починаючи з кінця серпня. Це рішення стало наслідком тривалої суперечки щодо змін у їхніх умовах працевлаштування. Про це повідомляє The Guardian.

З 31 серпня до 3 вересня близько 650 членів профспілки працівників державних і комерційних служб (PCS) страйкуватимуть, а після цього розпочнеться період «роботи за правилами», що триватиме до 22 вересня. Протягом цього періоду буде заборонено понаднормову роботу та додаткову роботу, що не передбачена контрактом.

Конфлікт виник після запровадження нового реєстру в квітні цього року, що вплинуло на умови праці на паспортному контролі в терміналах 2, 3, 4 і 5 аеропорту Хітроу. Профспілка повідомила, що приблизно 160 співробітників залишили Прикордонні сили через зменшення гнучкості та зміни в розкладі змін, тоді як інші були змушені змінити свій робочий час.

Генеральний секретар PCS Френ Хіткот зазначила: «Наші працьовиті співробітники в Хітроу пишаються забезпеченням безпеки кордонів нашої країни, але багатьох з них змушують залишити роботу, яку вони люблять». Вона додала, що страйк може спричинити серйозні перебої в роботі аеропорту, але його можна уникнути, якщо роботодавець прислухається до занепокоєння членів профспілки.

Профспілка підкреслила, що зміни особливо вплинули на жінок та тих, хто має обов'язки по догляду за дітьми, а новим співробітникам було відмовлено у гнучкому графіку роботи.

Керівництво аеропорту Хітроу, найбільшого аеропорту Європи, заявило про намір тісно співпрацювати з прикордонною службою для забезпечення надзвичайних заходів під час страйку.

Члени PCS вже брали участь у страйках тривалістю сім днів у квітні, травні та червні, а також у заходах, що включали роботу за графіком і заборону на понаднормову роботу.

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