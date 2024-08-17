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У Києві судили 53-річного чоловіка за напад на дружину через ревнощі

13:01, 17 серпня 2024
Під час сварки чоловік завдав ножове поранення дружині.
У Києві судили 53-річного чоловіка за напад на дружину через ревнощі
Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua
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У Києві судили чоловіка до п’яти років ув’язнення за напад на дружину через ревнощі. В ході сварки 53-річний чоловік завдав жінці ножове поранення в живіт. Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався у вересні минулого року, коли лікарі швидкої медичної допомоги повідомили поліцію Києва про поранення ножем, яке сталося у квартирі на проспекті Правди. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції.

Правоохоронці з’ясували, що ввечері між подружжям виникла сварка через ревнощі, внаслідок якої чоловік кухонним ножем вдарив свою дружину.

Після затримання чоловіка, йому було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Досудове розслідування завершилося, і обвинувальний акт було скеровано до суду.

Подільський районний суд виніс вирок, визнавши зловмисника винним у вчиненні злочину та призначивши йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

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