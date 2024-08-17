Над Києвом пролетів метеор з вираженим «хвостом» – відео

Українці цієї ночі спостерігали яскравий метеор зі світловим слідом.

Фото ілюстративне

У ніч на 17 серпня над Україною відбулося яскраве небесне явище, яке багато хто в соцмережах вважає метеором. Кадри, що з’явилися в Telegram-каналах та інших соціальних мережах, демонструють об'єкт, що летить по небу з вираженим «хвостом».

Цей небесний об’єкт спостерігали, зокрема, у Києві, але він також був помічений в інших регіонах України. На відео видно, як яскраве тіло проноситься через небесний простір, залишаючи за собою світловий слід.

Метеор – це явище, яке виникає в результаті згоряння дрібних космічних тіл, таких як уламки комет або астероїдів, в атмосфері Землі. Відзначимо, що деякі користувачі також висловили припущення, що це міг бути вибухнувший супутник.

Зазначимо, що метеорити – це тверді космічні об'єкти, які досягають поверхні Землі або іншого космічного тіла. Проте на даний момент остаточно підтверджено, що спостережуване явище є саме метеором.

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