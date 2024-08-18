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Уничтожены дома, повреждены авто и линии электропередач – фото последствий ночной атаки на Киевщину

10:57, 18 августа 2024
Обломки повредили 18 домов, четыре авто и линии электропередач.
Уничтожены дома, повреждены авто и линии электропередач – фото последствий ночной атаки на Киевщину
Источник фото: Национальная полиция Украины
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В результате падения обломков от сбитых вражеских целей в Киевской области зафиксировано разрушение частных домов и повреждение четырех автомобилей. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация и ГСЧС Украины.

По словам начальника Киевской ОВА, утренний ракетный обстрел области был отражен силами противовоздушной обороны. «В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Спасибо нашим силам ПВО за надежную защиту. Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют. Пострадавших нет», - сообщил он.

Однако обломки ракет вызвали значительные разрушения в одной из общин и на территории трех садовых товариществ. Известно о полном разрушении двух домов и повреждении еще 16, в частности выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Работы по оценке ущерба продолжаются.

Кроме этого, обломками были повреждены четыре автомобиля, заборы и линии электропередач. В одном из садовых товариществ ликвидирован пожар травяного настила.

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