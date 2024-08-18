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«Передавали под ответственность Украины», – Берлин прокомментировал немецкие танки в Курской области

11:33, 18 августа 2024
Немецкий министр подтвердил использование немецкого оружия Украиной на территории Курской области.
«Передавали под ответственность Украины», – Берлин прокомментировал немецкие танки в Курской области
Источник фото: ukrinform
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Министр финансов Германии Кристиан Линднер отреагировал на сообщения о том, что Вооруженные силы Украины используют немецкое оружие в операциях на территории Курской области. Об этом Линднер сообщил в интервью SRF, передает «Европейская правда».

Линднер подтвердил, что все немецкое оружие было передано Украине под ее ответственность. «Оружие передано под ответственность Украины, которая защищается от агрессора и реализует свое право на самооборону», - отметил он. Министр подчеркнул, что использование этого оружия служит интересам украинской оборонной кампании.

Ранее глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер заявил, что Украина может использовать предоставленное Германией оружие для наступательных операций на российской территории.

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