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В Германии загорелось колесо обозрения – более 30 пострадавших

10:39, 18 августа 2024
На колесе обозрения в Лейпциге пожар уничтожил две гондолы.
В Германии загорелось колесо обозрения – более 30 пострадавших
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В немецком городе Лейпциг на фестивале произошла авария на колесе обозрения, которая привела к пожару. Как сообщает Spiegel, инцидент произошел из-за неисправности аттракциона, в результате чего загорелись две гондолы на колесе обозрения Ферриса.

Согласно данным лейпцигской полиции, пострадали более 30 человек. Все они получили медицинскую помощь на месте и были доставлены в больницу. Большинство пострадавших получили легкие травмы из-за дымового газа. Однако, по словам руководителя оперативного отдела немецкого Красного Креста, два человека находятся в серьезном состоянии. К счастью, жертв удалось избежать.

Представитель пожарной службы сообщил, что ситуация сейчас под контролем, и причина инцидента выясняется. Две гондолы колеса обозрения сгорели полностью, однако фестиваль продолжен.

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