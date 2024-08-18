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У Німеччині загорілося оглядове колесо – понад 30 постраждалих

10:39, 18 серпня 2024
На оглядовому колесі в Лейпцигу пожежа знищила дві гондоли.
У Німеччині загорілося оглядове колесо – понад 30 постраждалих
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У німецькому місті Лейпциг на фестивалі сталася аварія на оглядовому колесі, що призвела до пожежі. Як повідомляє Spiegel, інцидент стався через несправність атракціону, внаслідок чого загорілися дві гондоли на оглядовому колесі Ферріса.

Згідно з даними лейпцизької поліції, постраждали понад 30 осіб. Всі вони отримали медичну допомогу на місці і були доставлені до лікарні. Більшість потерпілих зазнали легких травм через димовий газ. Проте, за словами керівника оперативного відділу німецького Червоного Хреста, двоє людей перебувають у серйозному стані. На щастя, жертв вдалося уникнути.

Представник пожежної служби повідомив, що ситуація наразі під контролем, і причина інциденту з'ясовується. Дві гондоли оглядового колеса згоріли повністю, проте фестиваль продовжено.

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