Укрзалізниця планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення

Укрзалізниця розробляє динамічну модель підвищення тарифів з урахуванням попиту та часу.

АТ «Укрзалізниця» розробляє нову модель тарифів на пасажирські перевезення, яка враховуватиме популярність маршрутів та час доби. Про це повідомив Олександр Перцовський, керівник пасажирського напряму компанії, в інтерв'ю Forbes.

Згідно з новою моделлю, «Укрзалізниця» планує поступове підвищення базових тарифів щороку з урахуванням інфляції. Крім того, компанія звернулася до уряду з пропозицією прибрати державне регулювання цін на квитки класу «СВ», які, попри високу вартість, швидко розкуповуються.

Перцовський також анонсував можливість введення гнучкого ціноутворення для всіх класів потягів «Інтерсіті+», з можливими ціновими «стелями». Окрім того, розглядається впровадження динамічної тарифної моделі, що дозволить варіювати ціни в залежності від часу, дня та інших параметрів. При цьому будуть збережені і найбільш доступні тарифи для тих, для кого вартість є критично важливою.

Керівник пасажирського напряму «Укрзалізниці» запевнив, що до кінця війни українці зможуть купувати доступні квитки. «Це наше зобов’язання як соціальної компанії», – підкреслив Перцовський.

У 2024 році компанія не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення. Проте у грудні 2023 року «Укрзалізниця» вирішила підвищити вартість квитків на міжнародні поїзди на 3–72% за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн. Наприклад, ціна на поїзд Київ – Варшава – Київ зросла на 72%, а на «Інтерсіті+» Київ – Перемишль – Київ – на 26%.

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