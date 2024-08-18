Укрзализныця планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки

Укрзализныця разрабатывает динамическую модель повышения тарифов с учетом спроса и времени.

АО «Укрзализныця» разрабатывает новую модель тарифов на пассажирские перевозки, которая будет учитывать популярность маршрутов и время суток. Об этом сообщил Александр Перцовский, руководитель пассажирского направления компании, в интервью Forbes.

Согласно новой модели, «Укрзализныця» планирует постепенное повышение базовых тарифов ежегодно с учетом инфляции. Кроме того, компания обратилась к правительству с предложением убрать государственное регулирование цен на билеты класса «СВ», которые, несмотря на высокую стоимость, быстро раскупаются.

Перцовский также анонсировал возможность введения гибкого ценообразования для всех классов поездов «Интерсити+», с возможными ценовыми «потолками». Кроме того, рассматривается внедрение динамической тарифной модели, что позволит варьировать цены в зависимости от времени, дня и других параметров. При этом будут сохранены и наиболее доступные тарифы для тех, для кого стоимость является критически важной.

Руководитель пассажирского направления «Укрзализныци» заверил, что до конца войны украинцы смогут покупать доступные билеты. «Это наше обязательство как социальной компании», - подчеркнул Перцовский.

В 2024 году компания не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки. Однако в декабре 2023 года «Укрзализныця» решила повысить стоимость билетов на международные поезда на 3-72% по совместному решению с железными дорогами соседних стран. Например, цена на поезд Киев - Варшава - Киев выросла на 72%, а на «Интерсити+» Киев - Перемышль - Киев - на 26%.

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