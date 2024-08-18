Практика судов
  1. В Украине

Укрзализныця планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки

10:21, 18 августа 2024
Укрзализныця разрабатывает динамическую модель повышения тарифов с учетом спроса и времени.
Укрзализныця планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

АО «Укрзализныця» разрабатывает новую модель тарифов на пассажирские перевозки, которая будет учитывать популярность маршрутов и время суток. Об этом сообщил Александр Перцовский, руководитель пассажирского направления компании, в интервью Forbes.

Согласно новой модели, «Укрзализныця» планирует постепенное повышение базовых тарифов ежегодно с учетом инфляции. Кроме того, компания обратилась к правительству с предложением убрать государственное регулирование цен на билеты класса «СВ», которые, несмотря на высокую стоимость, быстро раскупаются.

Перцовский также анонсировал возможность введения гибкого ценообразования для всех классов поездов «Интерсити+», с возможными ценовыми «потолками». Кроме того, рассматривается внедрение динамической тарифной модели, что позволит варьировать цены в зависимости от времени, дня и других параметров. При этом будут сохранены и наиболее доступные тарифы для тех, для кого стоимость является критически важной.

Руководитель пассажирского направления «Укрзализныци» заверил, что до конца войны украинцы смогут покупать доступные билеты. «Это наше обязательство как социальной компании», - подчеркнул Перцовский.

В 2024 году компания не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки. Однако в декабре 2023 года «Укрзализныця» решила повысить стоимость билетов на международные поезда на 3-72% по совместному решению с железными дорогами соседних стран. Например, цена на поезд Киев - Варшава - Киев выросла на 72%, а на «Интерсити+» Киев - Перемышль - Киев - на 26%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
За неуважение к суду смогут оштрафовать до 6800 грн, за неявку в суд – до 12 тысяч грн

Верховная Рада увеличит размер штрафов за неуважение и неявку в суд.

Обвиняемая предложила судье взятку прямо в его кабинете, но судья вызвал полицию

Неприятный инцидент произошел в Шевченковском райсуде города Киева.

Верховная Рада возвращается к рассмотрению законопроекта о засекречивании судебных дел о мобилизации в Реестре

Сейчас Реестр судебных решений представляет собой свалку документов, поэтому «нажать кнопку» и одним взмахом закрыть именно чувствительные для нацбезопасности решения не удастся, в связи с чем возникает вопрос, не «потеряются» ли таким образом и другие судебные дела, которые обороны и безопасности непосредственно не касаются.

Названы суды, которые имеют исключительную подсудность и могут рассчитывать на повышение заработной платы в аппаратах судов

Столичные апелляционные и специализированные суды объединились для того, чтобы спасти свой аппарат.

Должны ли мужчины призывного возраста, являющиеся лицами с инвалидностью, носить с собой военно-учетный документ, обновлять данные и проходить ВЛК – разъяснение Минобороны

Предусмотрено ли законодательством повторное медицинское освидетельствование для лиц с инвалидностью, какая разница между статусами непригодный и лицо с инвалидностью – на эти и другие вопросы «Судебно-юридической газете» ответили в Министерстве обороны.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду