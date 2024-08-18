Легенда французского кино Ален Делон умер на 88 году жизни

Ален Делон поддерживал Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Французская кинозвезда Ален Делон умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщили трое его детей в комментарии Agence France-Presse, отмечает издание Le Monde.

Ален Делон начал свою актерскую карьеру в 1957 году и стал известным благодаря ролям в таких фильмах, как «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Леопард», «Непокоренный», «Самурай» и «Сицилийский клан». Его образы гангстеров во многих фильмах принесли ему популярность не только в Европе, но и в США и Азии, несмотря на то что он никогда не снимался в Голливуде.

С 1990-х годов Делон редко появлялся на экранах и в 2017 году объявил о завершении кинокарьеры. Его последнее большое публичное появление состоялось на Каннском кинофестивале 2019 года, где он получил «Золотую пальмовую ветвь».

Последние годы жизни Делон провел в изоляции из-за ухудшения здоровья, в частности после инсульта в 2019 году. Украинцы запомнили его не только за выдающиеся роли в кино, но и за поддержку после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский наградил легенду французского кино Алена Делона орденом «За заслуги перед Украиной».

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