Легенда французького кіно Ален Делон отримав орден від Володимира Зеленського

Президент нагородив орденом Алена Делона.

Джерело фото: point.md

Президент України Володимир Зеленський нагородив легенду французького кіно Алена Делона орденом «За заслуги перед Україною». Про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко, пише «France 24».

Нагороду оголосив посол Києва в Парижі Вадим Омельченко в ефірі франкомовного глобального каналу «TV5 Monde».

«Надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця», - пишуть на акаунті каналу.

Як зазначили в українському посольстві, 88-річний Делон з першого дня війни багато висловлювався на підтримку України.

У 2022 році Ален Делон узяв участь в інтерв'ю Президента Володимира Зеленського французьким ЗМІ. Також французький актор цитував українського поета Тараса Шевченка під час телевізійної програми.

Зеленський, у свою чергу, подякував Делону за підтримку України та українців, підкресливши, що слово – це зброя, яка іноді вдаряє дужче за справжню зброю на полі бою.

У 2019 році Ален Делон переніс інсульт. Після цього стан здоров'я актора погіршився.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.