Легенда французского кино Ален Делон получил орден от Владимира Зеленского

Президент наградил орденом Алена Делона.

Источник фото: point.md

Президент Украины Владимир Зеленский наградил легенду французского кино Алена Делона орденом «За заслуги перед Украиной». Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, пишет «France 24».

Награду объявил посол Киева в Париже Вадим Омельченко в эфире франкоязычного глобального канала «TV5 Monde».

Как отметили в украинском посольстве, 88-летний Делон с первого дня войны много высказывался в поддержку Украины.

В 2022 году Ален Делон принял участие в интервью Президента Владимира Зеленского французским СМИ. Также французский актер цитировал украинского поэта Тараса Шевченко во время телевизионной программы.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Делона за поддержку Украины и украинцев, подчеркнув, что слово – это оружие, которое иногда ударяет сильнее настоящего оружия на поле боя.

В 2019 году Ален Делон перенес инсульт. После этого состояние здоровья актера ухудшилось.

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