На Тернопольщине задержали военного, подозреваемого в стрельбе, в результате которой двое погибших

По данным прокуратуры, военный совершил несколько десятков выстрелов в людей и скрылся с места происшествия.

В Тернопольской области 45-летнему солдату батальона Сил территориальной обороны ВСУ сообщено о подозрении по факту умышленного убийства и покушения на убийство. Об этом сообщила Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, 15 августа около 15:35 часов военный, находясь в суточном наряде, самовольно покинул расположение части. В селе Доброводы Збаражской территориальной общины он совершил несколько десятков выстрелов в людей, после чего скрылся с места происшествия.

В результате инцидента погибли две женщины, еще четыре человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Причины агрессивного поведения военного сейчас устанавливаются.

Подозреваемого задержали в соответствии со статьей 208 УПК Украины вскоре после инцидента. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до доказательства его вины в законном порядке и вынесения обвинительного приговора суда.

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