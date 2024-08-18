Практика судів
  1. В Україні

На Тернопільщині затримали військового, підозрюваного у стрілянині, в результаті якої двоє загиблих

10:03, 18 серпня 2024
За даними прокуратури, військовий здійснив кілька десятків пострілів у людей та втік з місця події.
На Тернопільщині затримали військового, підозрюваного у стрілянині, в результаті якої двоє загиблих
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Тернопільській області 45-річному солдату батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства та замаху на вбивство. Про це повідомила Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 15 серпня близько 15:35 годин військовий, перебуваючи в добовому наряді, самовільно залишив розташування частини. У селі Доброводи Збаразької територіальної громади він здійснив кілька десятків пострілів у людей, після чого зник з місця події.

Внаслідок інциденту загинули дві жінки, ще четверо осіб отримали вогнепальні поранення і були госпіталізовані. Причини агресивної поведінки військового наразі встановлюються.

Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 КПК України незабаром після інциденту. Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою до доведення її вини в законному порядку і винесення обвинувального вироку суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обвинувачена запропонувала судді хабар прямо в його кабінеті, але суддя викликав поліцію

Неприємний інцидент стався у Шевченківському райсуді міста Києва.

Верховна Рада повертається до розгляду законопроекту щодо засекречування судових справ про мобілізацію у Реєстрі

Зараз Реєстр судових рішень представляє собою звалище документів, тому «натиснути кнопку» і одним помахом закрити саме чутливі для нацбезпеки рішення не вдасться, у звʼязку з чим виникає питання, чи не «загубляться» таким чином й інші судові справі, які оборони і безпеки безпосередньо не стосуються.

Названо суди, які мають виключну підсудність, і які можуть розраховувати на підвищення заробітної плати в апаратах судів

Столичні апеляційні та спеціалізовані суди об’єдналися для того, щоб врятувати свій апарат

Чи повинні чоловіки призовного віку, які є особами з інвалідністю, носити з собою військово-обліковий документ, оновлювати дані та проходити ВЛК – розʼяснення Міноборони

Чи передбачено законодавством повторний медичний огляд для осіб з інвалідністю, яка різниця між статусами непридатний та особа з інвалідністю – на ці та інші питання «Судово-юридичній газеті» відповіли у Міністерстві оборони.

Податкова служба почне автоматично отримувати дані про стан банківських рахунків громадян за кордоном

Державна податкова служба України отримає дані про стан рахунків резидентів України від податкових органів інших держав наприкінці вересня 2024 року.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду