На Тернопільщині затримали військового, підозрюваного у стрілянині, в результаті якої двоє загиблих

За даними прокуратури, військовий здійснив кілька десятків пострілів у людей та втік з місця події.

У Тернопільській області 45-річному солдату батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства та замаху на вбивство. Про це повідомила Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 15 серпня близько 15:35 годин військовий, перебуваючи в добовому наряді, самовільно залишив розташування частини. У селі Доброводи Збаразької територіальної громади він здійснив кілька десятків пострілів у людей, після чого зник з місця події.

Внаслідок інциденту загинули дві жінки, ще четверо осіб отримали вогнепальні поранення і були госпіталізовані. Причини агресивної поведінки військового наразі встановлюються.

Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 КПК України незабаром після інциденту. Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою до доведення її вини в законному порядку і винесення обвинувального вироку суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.