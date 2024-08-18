Скорочення допомоги Україні Німеччиною – Мінфін ФРН спростував інформацію

Німеччина не планує обмежувати допомогу Україні, але формат допомоги може змінитися.

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В медіа з'явилася інформація про можливе обмеження допомоги Україні з боку Німеччини, зокрема, що Берлін доставить лише вже затверджену допомогу без виділення нових коштів. У Міністерстві фінансів Німеччини роз'яснили ситуацію у відповідь на запит «Суспільного».

У відомстві повідомили, що двостороння допомога від Німеччини частково буде перенесена на міжнародні програми, зокрема в рамках рішення країн G7 виділити Україні кредити на 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів.

Німецький уряд підкреслює, що підтримує Україну у фінансуванні та оснащенні військовою технікою в масштабах, які перевищують допомогу будь-якого іншого європейського партнера. Це відображено у статті «Модернізація» федерального бюджету на 2024 рік та передбачених асигнуваннях на майбутні роки.

«Федеральне міністерство фінансів готове розглянути можливість короткострокового надання додаткових коштів до того часу. Для цього, однак, додаткові потреби мають бути чітко визначені та зрозумілі, щоб відповідати всім бюджетним правилам і на цій основі можна було звернутися до Бундестагу з проханням про надання дозволу», – зазначили у Мінфіні.

Поки немає підстав говорити про припинення підтримки Україні з боку Німеччини, але формат допомоги може змінюватися.

«Тому ані розгляд, ані рішення не можуть бути прийняті», – резюмували у німецькому міністерстві.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Міністерстві закордонних справ України цю заяву називають маніпулятивною. Зокрема, речник МЗС Георгій Тихий назвав заяву про припинення допомоги некоректною та маніпулятивною.

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