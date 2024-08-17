Німеччина планує обмежити допомогу Україні — у МЗС прокоментували інформацію

У МЗС зазначили, що бюджет Німеччини буде затверджений у листопаді, і лише тоді буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

У мережі з’явилась інформація, що найближчим часом Німеччина планує обмежити допомогу Україні — доставлять тільки вже затверджену допомогу без виділення нової. Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

За даними газети, міністр фінансів Крістіан Лінднер ще 5 серпня поінформував міністра оборони Бориса Пісторіуса, що Україні буде асигнована лише та допомога, яка вже була затверджена, жодні інші заявки не будуть схвалені.

Причина в тому, що у нинішньому бюджетному плануванні не закладено грошей, які можна було б передати Києву.

Видання Deutsche Welle вказує, що в німецькому уряді й раніше обговорювали відмову від постійних виплат на військову підтримку України з федерального бюджету. Замість цього Берлін планує фінансувати поставки зброї за допомогою заморожених активів російського центрального банку.

У Німеччині очікують, що Україна покриватиме за рахунок цих грошей значну частину своїх військових потреб. Водночас, як пояснив член бюджетного комітету Бундестагу Андреас Шварц, наразі невідомо, чи це взагалі можливо юридичного погляду та як швидко гроші можуть бути використані на потреби України.

У Міністерстві закордонних справ України цю заяву називають маніпулятивною.

Зокрема, речник МЗС Георгій Тихий назвав заяву про припинення допомоги некоректною та маніпулятивною.

За його словами, в Німеччині справді триває бюджетний процес, «за яким ми уважно спостерігаємо». Очікується, що бюджет буде затверджений у листопаді, і лише тоді буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

«Нині, як і минулоріч, уряд ФРН запланував у проєкті бюджету певну суму допомоги Україні. Вона аналогічна тій, яка була запланована минулого року на цьому етапі бюджетного процесу. Минулоріч ця сума зросла на парламентському етапі ухвалення бюджету восени», — нагадав Тихий в коментарі Укрінформу.

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