Чи можна сплатити добровільний пенсійний внесок за період відпустки без збереження зарплати

До страхового стажу зараховуються місяці, за які роботодавцем або самою особою сплачено страхові внески.

В Пенсійному фонді України розповіли, чи можна сплатити добровільний пенсійний внесок за період відпустки без збереження заробітної плати.

До страхового стажу зараховуються місяці, за які роботодавцем або самою особою сплачено страхові внески.

Якщо роботодавець не сплачував за особу страхові внески за попередні кілька місяців, то цей період до страхового стажу зараховано не буде.

Але, починаючи з цього місяця, сплачувати добровільні пенсійні внески через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України за спрощеним механізмом особа може самостійно. У такому разі сума сплачених страхових внесків буде врахована за місяць, у якому кошти надійдуть на рахунок Фонду.

При сплаті добровільного внеску в місяці, коли особа не має заробітку, вона набуде страховий стаж.

Для того щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, що визначається як 22% розміру мінімальної заробітної плати. З 1 квітня 2024 року – це 1 760 грн (22% х 8 000 грн, де 8 000 грн – розмір мінімальної заробітної плати).

Особа може продовжувати сплачувати добровільний внесок і тоді, коли отримуватимете зарплату, у такому разі сплата добровільного внеску збільшить її заробіток для майбутньої пенсії.

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