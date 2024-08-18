Можно ли уплатить добровольный пенсионный взнос за период отпуска без сохранения зарплаты

В страховой стаж относят месяцы, за которые работодателем или самим лицом уплачены страховые взносы.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, можно ли уплатить добровольный пенсионный взнос за период отпуска без сохранения заработной платы.

В страховой стаж относят месяцы, за которые работодателем или самим лицом уплачены страховые взносы.

Если работодатель не уплачивал за лицо страховые взносы за несколько месяцев, то этот период в страховой стаж зачислен не будет.

Но, начиная с этого месяца, платить добровольные пенсионные взносы через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины по упрощенному механизму может самостоятельно. В этом случае сумма уплаченных страховых взносов будет учтена за месяц, в котором средства поступят на счет Фонда.

При уплате добровольного взноса в месяце, когда лицо не имеет заработка, он приобретет страховой стаж.

Для того чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, определяемого как 22% размера минимальной заработной платы. С 1 апреля 2024 года – это 1 760 грн (22% х 8 000 грн, где 8 000 грн – размер минимальной заработной платы).

Лицо может продолжать платить добровольный взнос и тогда, когда будете получать зарплату, в таком случае уплата добровольного взноса увеличит его заработок для будущей пенсии.

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