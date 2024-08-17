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Стало известно, подлежат ли освобождению от НДС услуги медицинского осмотра для разрешительных документов

21:20, 17 августа 2024
Подлежат ли освобождению от налогообложения НДС операции по поставке услуг по проведению медицинского осмотра лиц для выдачи разрешительных документов.
Стало известно, подлежат ли освобождению от НДС услуги медицинского осмотра для разрешительных документов
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Государственная налоговая служба разъяснила, подлежат ли освобождению от налогообложения НДС операции по поставке услуг по проведению медицинского осмотра лиц для выдачи разрешительных документов.

Согласно подпункту 197.1.5 НК освобождаются от налогообложения НДС операции по поставке услуг медицинского обслуживания населения (медицинская услуга) учреждениями здравоохранения, имеющими лицензию на поставки таких услуг, а также поставки услуг для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью реабилитационными учреждениями, имеющие лицензию на поставку таких услуг в соответствии с законодательством, кроме услуг, в частности, определенных в подпункте "с" п.п. 197.1.5 ТК, а именно проведение медицинского осмотра лиц для выдачи:

  • разрешения на право получения и ношения оружия гражданам, кроме военнослужащих и должностных лиц, ношение оружия которыми предусмотрено законодательством;
  • соответствующих документов на выезд граждан за границу по вызову родственников, проживающих в зарубежных странах, оздоровление в зарубежных лечебных или санаторных учреждениях по собственному желанию, а также в служебные командировки (кроме государственных служащих, работа которых связана с такими выездами и имеющих соответствующие) медицинские документы);
  • водительское удостоверение транспортного средства.

Следовательно, операции по поставке услуг по проведению медицинского осмотра лиц для выдачи определенных НК разрешительных документов, подлежат налогообложению НДС на общих основаниях по основной ставке, кроме услуг проведения медицинского осмотра лиц для выдачи разрешения на право получения и ношения оружия военнослужащим и должностным лицам, ношение оружия которыми предусматривает законодательство.

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