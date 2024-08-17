На Волыни адвокат подозревается в переправке военнообязанных через границу за 10 тысяч долларов

Защитник вместе с сообщником наладили схему выезда военнообязанных граждан за границу.

На Волыни адвокат подозревается в незаконной переправке военнообязанных через границу за 10 000 долларов. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

По данным следствия, защитник вместе с сообщником - 41-летним жителем Ковеля, наладили схему выезда военнообязанных граждан за границу.

Свои услуги сообщники оценивали в 10 000 долларов.

Задержаны злоумышленники после получения средств от «клиента», которого они поселили в гостинице недалеко от государственной границы, чтобы дождаться удобного момента для выезда из страны.

Сообщнику адвоката также доложено о подозрении в совершении этого преступления.

В ходе санкционированных судом обысков у фигурантов уголовного производства изъяты полученные от клиента средства.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.

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