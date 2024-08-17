В Украине готовятся отменить прожиточный минимум: чем его могут заменить

Нынешний прожиточный минимум не соответствует действительности, поскольку его размер слишком мал.

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В Украине планируется отменить прожиточный минимум. Его должна заменить специальная социальная выплата. Об этом сообщила министр труда и социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

По ее словам, это должно положительно отразиться на всей социальной системе и экономике.

Глава Минсоцполитики пояснила, что размер новой социальной помощи будет определяться индивидуально. На сумму выплаты влияет состав семьи.

«Мы хотим уйти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и т.д. Для нас очень важно это разъединить», – подчеркнула Жолнович.

По ее словам, новая базовая выплата будет предоставляться в определенных случаях:

по уходу из-за потери трудоспособности;

для помощи при отсутствии необходимого финансового обеспечения (из-за бедности).

Она отметила, что нынешний прожиточный минимум не соответствует действительности, поскольку его размер слишком мал.

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