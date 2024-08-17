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В Україні готуються скасувати прожитковий мінімум: чим його можуть замінити

16:45, 17 серпня 2024
Нинішній прожитковий мінімум не відповідає дійсності, оскільки його розмір занадто малий.
В Україні готуються скасувати прожитковий мінімум: чим його можуть замінити
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В Україні планують відмінити прожитковий мінімум. Його має замінити спеціальна соціальна виплата. Про це повідомила міністр праці та соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

За її словами, це має позитивно вплинути на всю соціальну систему та економіку.

Очільниця Мінсоцполітики пояснила, що розмір нової соціально допомоги визначатиметься індивідуально. На суму виплати впливатиме склад родини.

«Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз'єднати», – наголосила Жолнович.

За її словами, нова базова виплата надаватиметься у певних випадках:

  • для догляду через втрату працездатності;
  • для допомоги в разі відсутності необхідного фінансового забезпечення (через бідність).

Вона зауважила, що нинішній прожитковий мінімум не відповідає дійсності, оскільки його розмір занадто малий.

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