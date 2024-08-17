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На Волині адвоката підозрюють у переправленні військовозобов'язаних через кордон за 10 тисяч доларів

19:09, 17 серпня 2024
Захисник разом зі спільником налагодили схему виїзду військовозобов’язаних громадян за кордон.
На Волині адвоката підозрюють у переправленні військовозобов'язаних через кордон за 10 тисяч доларів
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На Волині адвоката підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних через кордон за 10 000 доларів. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, захисник разом зі спільником – 41-річним жителем міста Ковеля, налагодили схему виїзду військовозобов’язаних громадян за кордон.

Свої послуги спільники оцінювали у 10 000 доларів.

Затримали зловмисників після одержання коштів від «клієнта», якого вони оселили в готелі неподалік державного кордону, аби дочекатися зручного моменту для виїзду з країни.

Спільнику адвоката також повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину.

У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено отримані від клієнта кошти.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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