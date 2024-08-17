Стало відомо, чи підлягають звільненню від ПДВ послуги медичного огляду для дозвільних документів

Чи підлягають звільненню від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг з проведення медичного огляду осіб для видачі дозвільних документів.

Державна податкова служба роз’яснила, , чи підлягають звільненню від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг з проведення медичного огляду осіб для видачі дозвільних документів.

За підпунктом 197.1.5 ПК звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг медичного обслуговування населення (медична послуга) закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, крім послуг, зокрема, визначених у підпункті «з» п.п. 197.1.5 ПК, а саме проведення медичного огляду осіб для видачі:

дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам, крім військовослужбовців і посадових осіб, носіння зброї якими передбачено законодавством;

відповідних документів на виїзд громадян за кордон за викликом родичів, що проживають у зарубіжних країнах, оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у службові відрядження (крім державних службовців, робота яких пов’язана з такими виїздами і які мають відповідні медичні документи);

посвідчення водія транспортного засобу.

Отже, операції з постачання послуг з проведення медичного огляду осіб для видачі визначених ПК дозвільних документів, підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою, крім послуг проведення медичного огляду осіб для видачі дозволу на право отримання та носіння зброї військовослужбовцям і посадовим особам, носіння зброї якими передбачає законодавство.

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