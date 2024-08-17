Германия планирует ограничить помощь Украине — в МИД прокомментировали информацию

В МИДе отметили, что бюджет Германии будет утвержден в ноябре, и только тогда будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.

В сети появилась информация, что в ближайшее время Германия планирует ограничить помощь Украине доставят только уже утвержденную помощь без выделения новой. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По данным газеты, министр финансов Кристиан Линднер 5 августа проинформировал министра обороны Бориса Писториуса, что Украине будет ассигнована только та помощь, которая уже была утверждена, никакие другие заявки не будут одобрены.

Причина в том, что в нынешнем бюджетном планировании не заложены деньги, которые можно было бы передать Киеву.

Издание Deutsche Welle указывает, что в немецком правительстве и раньше обсуждали отказ от постоянных выплат в военную поддержку Украины из федерального бюджета. Вместо этого, Берлин планирует финансировать поставки оружия с помощью замороженных активов российского центрального банка.

В Германии ожидают, что Украина будет покрывать за счет этих денег значительную часть своих военных нужд. В то же время, как объяснил член бюджетного комитета Бундестага Андреас Шварц, пока неизвестно, возможно ли это вообще юридической точки зрения и как быстро деньги могут быть использованы на нужды Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины это заявление называют манипулятивным.

В частности, спикер МИД Георгий Тихий назвал заявление о прекращении помощи некорректным и манипулятивным.

По его словам, в Германии действительно идет бюджетный процесс, «за которым мы внимательно наблюдаем». Ожидается, что бюджет будет утвержден в ноябре и только тогда будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.

«В настоящее время, как и в прошлом, правительство ФРГ запланировало в проекте бюджета определенную сумму помощи Украине. Она аналогична той, которая была запланирована в прошлом году на этом этапе бюджетного процесса. В прошлом году эта сумма выросла на парламентском этапе принятия бюджета осенью», — напомнил Тихий в комментарии Укринформу.

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