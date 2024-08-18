Сокращение помощи Украине Германией – Минфин ФРГ опроверг информацию

Германия не планирует ограничивать помощь Украине, но формат помощи может измениться.

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В медиа появилась информация о возможном ограничении помощи Украине со стороны Германии, в частности, что Берлин доставит только уже утвержденную помощь без выделения новых средств. В Министерстве финансов Германии разъяснили ситуацию в ответ на запрос «Суспільного».

В ведомстве сообщили, что двусторонняя помощь от Германии частично будет перенесена на международные программы, в частности в рамках решения стран G7 выделить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

Немецкое правительство подчеркивает, что поддерживает Украину в финансировании и оснащении военной техникой в масштабах, превышающих помощь любого другого европейского партнера. Это отражено в статье «Модернизация» федерального бюджета на 2024 год и предусмотренных ассигнованиях на будущие годы.

«Федеральное министерство финансов готово рассмотреть возможность краткосрочного предоставления дополнительных средств к тому времени. Для этого, однако, дополнительные потребности должны быть четко определены и понятны, чтобы соответствовать всем бюджетным правилам и на этой основе можно было обратиться в Бундестаг с просьбой о предоставлении разрешения», - отметили в Минфине.

Пока нет оснований говорить о прекращении поддержки Украины со стороны Германии, но формат помощи может меняться.

«Поэтому ни рассмотрение, ни решение не могут быть приняты», - резюмировали в немецком министерстве.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Министерстве иностранных дел Украины это заявление называют манипулятивным. В частности, представитель МИД Георгий Тихий назвал заявление о прекращении помощи некорректным и манипулятивным.

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