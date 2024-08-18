Легенда французького кіно Ален Делон помер на 88 році життя

Ален Делон підтримував Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Французька кінозірка Ален Делон помер у віці 88 років. Про це повідомили троє його дітей в коментарі Agence France-Presse, зазначає видання Le Monde.

Ален Делон розпочав свою акторську кар'єру в 1957 році і став відомим завдяки ролям у таких фільмах, як «На яскравому сонці», «Рокко та його брати», «Леопард», «Нескорений», «Самурай» і «Сицилійський клан». Його образи гангстерів у багатьох фільмах принесли йому популярність не лише в Європі, а й у США та Азії, попри те що він ніколи не знімався в Голлівуді.

З 1990-х років Делон рідко з'являвся на екранах і у 2017 році оголосив про завершення кінокар'єри. Його остання велика публічна поява відбулася на Каннському кінофестивалі 2019 року, де він отримав «Золоту пальмову гілку».

Останні роки життя Делон провів в ізоляції через погіршення здоров’я, зокрема після інсульту у 2019 році. Українці запам’ятали його не лише за визначні ролі у кіно, але і за підтримку після початку повномасштабного російського вторгнення в Україні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський нагородив легенду французького кіно Алена Делона орденом «За заслуги перед Україною».

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