«Передавали під відповідальність України», – Берлін прокоментував німецькі танки в Курській області

Німецький міністр підтвердив використання німецької зброї Україною на території Курської області.

Джерело фото: ukrinform

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер відреагував на повідомлення про те, що Збройні сили України використовують німецьку зброю в операціях на території Курської області. Про це Лінднер повідомив в інтерв'ю SRF, передає «Європейська правда».

Лінднер підтвердив, що вся німецька зброя була передана Україні під її відповідальність. «Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону», – зазначив він. Міністр підкреслив, що використання цієї зброї служить інтересам української оборонної кампанії.

Раніше глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер заявив, що Україна може використовувати надану Німеччиною зброю для наступальних операцій на російській території.

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