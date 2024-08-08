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Німеччина не проти використання Україною Leopard 2 на території рф — глава Комітету оборони Німеччини

16:40, 8 серпня 2024
Україна має повне право на застосування німецької зброї, включаючи Leopard 2, – Маркус Фабер.
Німеччина не проти використання Україною Leopard 2 на території рф — глава Комітету оборони Німеччини
Джерело фото: mil.in.ua
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Після передачі Україні західної зброї, включаючи німецькі танки Leopard 2, вона стає українською, і Україна має право використовувати її для захисту своєї території. Про це заявив голова Комітету оборони парламенту Німеччини Маркус Фабер, повідомляє WAZ.

Фабер підкреслив, що не бачить проблеми в тому, якщо Україна використовуватиме надану Німеччиною зброю для операцій на території росії, зокрема для просування з основним бойовим танком Leopard 2.

«З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, включаючи Leopard 2... З нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права», — зазначив Фабер.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 7,1 млрд євро. До нього увійдуть Leopard, HIMARS та IRIS-T.

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