Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Германия не против использования Украиной Leopard 2 на территории рф – глава Комитета обороны Германии

16:40, 8 августа 2024
Украина имеет полное право на применение немецкого оружия, включая Leopard 2, – Маркус Фабер.
Германия не против использования Украиной Leopard 2 на территории рф – глава Комитета обороны Германии
Источник фото: mil.in.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После передачи Украине западного оружия, включая немецкие танки Leopard 2, оно становится украинским, и Украина имеет право использовать его для защиты своей территории. Об этом заявил председатель Комитета обороны парламента Германии Маркус Фабер, сообщает WAZ.

Фабер подчеркнул, что не видит проблемы в том, если Украина будет использовать предоставленное Германией оружие для операций на территории России, в частности для продвижения с основным боевым танком Leopard 2.

"С передачей Украине это украинское оружие. Это касается любого материала, включая Leopard 2... С нападением России на Украину территория обоих государств является зоной боевых действий. Применение оружия регулируется положениями международного права", - отметил Фабер.

Напомним, Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 7,1 млрд евро. В него войдут Leopard, HIMARS и IRIS-T.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основания утраты гражданства Украине изменят – что предполагает законопроект Президента

Не будут считаться добровольным обретением другого гражданства определенные случаи множественности гражданства.

Заместителем председателя ВККС избран судья Алексей Омельян

Алексей Омельян был единственным кандидатом на должность заместителя председателя ВККС.

Парламент установит доплаты судьям, работающим на территориях, где ведутся или могут вестись боевые действия

Деньги на доплаты судьям будут искать за счет судебного сбора.

Электронные рапорты будут в Армии+ – Владимир Зеленский презентовал новое приложение

Электронные рапорты заработали в приложении Армия+.

Верховная Рада вернется к законопроекту о проверке двойного гражданства у должностных лиц

Парламент рассмотрит законопроект о противодействии угрозам нацбезопасности в сфере гражданства, предусматривающий проверку наличия другого гражданства у чиновников.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Кулеба
    Олексій Кулеба
    заступник керівника Офісу Президента України