Германия не против использования Украиной Leopard 2 на территории рф – глава Комитета обороны Германии

Украина имеет полное право на применение немецкого оружия, включая Leopard 2, – Маркус Фабер.

Источник фото: mil.in.ua

После передачи Украине западного оружия, включая немецкие танки Leopard 2, оно становится украинским, и Украина имеет право использовать его для защиты своей территории. Об этом заявил председатель Комитета обороны парламента Германии Маркус Фабер, сообщает WAZ.

Фабер подчеркнул, что не видит проблемы в том, если Украина будет использовать предоставленное Германией оружие для операций на территории России, в частности для продвижения с основным боевым танком Leopard 2.

"С передачей Украине это украинское оружие. Это касается любого материала, включая Leopard 2... С нападением России на Украину территория обоих государств является зоной боевых действий. Применение оружия регулируется положениями международного права", - отметил Фабер.

Напомним, Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 7,1 млрд евро. В него войдут Leopard, HIMARS и IRIS-T.

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