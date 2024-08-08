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В Раде поддержали законопроект по усовершенствованию исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ

20:52, 8 августа 2024
Предлагается внести изменения в закон о пробации в части дополнения перечня наказаний, не связанных с лишением свободы, на которые распространяется пробация, наказанием в виде штрафа.
В Раде поддержали законопроект по усовершенствованию исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ
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Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом правительственный законопроект 9149 относительно внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Целью законопроекта является усовершенствование национального законодательства в части исполнения наказаний в виде штрафа и общественных работ.

Проектом предлагается:

  • внести изменения в Закон Украины «О пробации» в части дополнения перечня наказаний, не связанных с лишением свободы, на которые распространяется пробация, наказанием в виде штрафа;
  • привлечение органов государственной исполнительной службы для принудительного взыскания штрафа в случае его неуплаты осужденным и инициирования замены штрафа другим видом наказания только в том случае, если взыскать штраф невозможно в связи с отсутствием имущества и средств у должника;
  • осужденные к наказаниям в виде штрафа, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, общественных работ, исправительных работ и освобожденные от отбывания наказания с испытанием платят расходы, связанные с исполнением судебного решения;
  • предоставление возможности отбывать общественные работы в пределах всего города или области, при условии обеспечения транспортировки осужденных на объект и обратно;
  • увеличение ежедневного выполнения общественных работ, что позволит осужденным быстрее отбыть это наказание.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что народные депутаты 23 мая одобрили в первом чтении изменения в Уголовно-исполнительный кодекс и законы «О пробации» и «Об исполнительном производстве» в части исполнения наказаний в виде штрафа и общественных работ (законопроект 9149).

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