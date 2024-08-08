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В Одесской области задержали двух мужчин на попытке подкупить пограничника на $8 000

21:10, 8 августа 2024
В Одесской области задержаны двое мужчин за попытку подкупа пограничника для незаконного выезда из Украины.
В Одесской области задержали двух мужчин на попытке подкупить пограничника на $8 000
Источник фото: od.npu.gov.ua
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Правоохранители Одесской области задержали двух человек, которые пытались дать взятку в размере 8 000 долларов США пограничнику за организацию незаконного выезда из Украины. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По данным следствия, 43-летний одессит согласился помочь своему 37-летнему знакомому, который подлежит военной службе, организовать нелегальный выезд из Украины. За решение вопроса он предложил пограничнику взятку в размере 8 000 долларов, чтобы обеспечить прохождение знакомого через один из пунктов пропуска на границе с Молдовой. Однако пограничник сразу сообщил руководству об этом предложении, и дальнейшие действия злоумышленников были тщательно задокументированы.

Задержание произошло, когда одессит привез знакомого в пункт пропуска, где последний передал пограничнику первую часть взятки - 4 000 долларов. После этого организатор сделки, уверенный в том, что его знакомый успешно пересек границу, передал еще 4 000 долларов.

Правоохранители изъяли у подозреваемых денежные средства, средства связи и автомобиль, который использовался для перевозки.

Операцию по задержанию организовали следователи Белгород-Днестровского районного отдела полиции при поддержке Управления внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы Украины и Службы безопасности Украины.

«Мы собрали достаточно доказательств и под процессуальным руководством Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона предъявили обвинение задержанным», - прокомментировал начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Павел Бобчинский.

Организатору сделки инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 369 УКУ). Его знакомого обвиняют в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 369 УКУ). Оба мужчины были взяты под стражу, однако воспользовались правом на залог в размере 121 тысячи гривен.

Организатору схемы грозит от трех до пяти лет лишения свободы, его товарищу - штраф от 17 000 до 68 000 гривен или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на такой же срок. Обвинительные акты уже переданы в суд.

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